11 Февраля 2022
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Политика Челябинская область
Портфель (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области уходит в отставку заместитель руководителя Госжилинспекции

Губернатор Алексей Текслер освободил Екатерину Трунову от должности заместителя начальника главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Служебный контракт с ней будет расторгнут 18 февраля. Должность она покидает по собственному желанию.

Екатерина Трунова работает в Госжилинспекции с 2015 года. С мая 2019 года назначена на должность заместителя начальника ГЖИ Челябинской области.

В октябре прошлого года начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области назначена Рашида Ковалева. Должность стала вакантна после отставки начальника главного управления Госжилинспекции Эллы Никитиной.

Теги: Отставка, ГЖИ,



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