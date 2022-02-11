В Новосибирской области поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу начнется 14 февраля

На заседании оперштаба по деятельности государственных и муниципальных образовательных организаций Новосибирской области, состоявшемся 11 февраля, заместитель губернатора региона Сергей Нелюбов отметил, что поэтапный выход образовательных организаций из всеобщего школьного карантина по коронавирусу на неделе с 14 по 18 февраля позволит сдержать рост заболеваемости среди школьников, постепенно вывести детей в обычный формат обучения и оценить обстановку для дальнейшего вывода детей в школы. При этом у руководителей образовательных организаций остаётся право регулировать процесс выхода классов на очное обучение в зависимости от ситуации по заболеваемости обучающихся и учителей.

Соответствующее информационное письмо министерства образования региона будет направлено в школы. расположенных на территории Новосибирской области в 2021/2022 учебном году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Таким образом, в образовательных организациях Новосибирской области 14 февраля 1-е классы выходят с каникул, 9 и 10-е классы переходят с дистанционного на очный формат обучения, начинается поэтапный выход из общешкольного карантина по коронавирусу.

Также на заседании оперштаба обсуждали вопросы соблюдения мер безопасности в образовательных организациях, продолжение экспресс-тестирования на коронавирус 11-классников, вакцинации в системе образования и т.д.

Как сообщил Сергей Федорчук на заседании оперштаба, с ближайшего понедельника – 14 февраля – на очный режим обучения выводятся 9 и 10 классы, 1-е классы выходят с каникул, 1-4-е классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате, 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения. Организации дополнительного образования продолжают работать в штатном режиме. Таким образом, на дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области – это 26% от общего количества.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова акцентировала внимание на том, что разобщение в детских коллективах в связи с введением общешкольного карантина и перевода школьников на дистанционное обучение показало снижение обращений в учреждения здравоохранения определенных возрастных категорий детей. Постепенный выход на очное обучение позволит уменьшить нагрузку на систему здравоохранения, подчеркнула замминистра здравоохранения региона.

Решение о поэтапном выводе школьников на очное обучение поддержали представители города Новосибирска и иных муниципальных образований региона. Начальник департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев подчеркнул, что позиция муниципалитетов, правительства региона, руководителей образовательных организаций области едина – постепенный вывод школьников на очное обучение позволит контролировать ситуацию по заболеваемости коронавирусом среди школьников.