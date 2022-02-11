Большунов стал вторым в "разделке" на Олимпиаде в Пекине
Российский лыжник Александр Большунов выиграл свою вторую медаль на Олимпийских играх в Пекине, став вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем.
На дистанции 15 километров Александр уступил только финну Ийво Нисканену, который прошёл дистанцию за 37 минут 54,8 секунды и выиграл золотую награду. Отставание Большунова − 23,2 секунды. Бронза досталась норвежцу Йоханнесу Клебо (+37,5).
Напомним, что ранее на соревнованиях в Китае Большунов победил в скиатлоне.
25 лет, две Олимпиады, шесть медалей 🥇🥈🥈🥈🥈🥉— Матч ТВ (@MatchTV) February 11, 2022
Сан Саныч – просто великий. ВЕЛИКИЙ 👏 pic.twitter.com/xNNdTLjYyh