Большунов стал вторым в "разделке" на Олимпиаде в Пекине

Российский лыжник Александр Большунов выиграл свою вторую медаль на Олимпийских играх в Пекине, став вторым в гонке с раздельным стартом классическим стилем.

На дистанции 15 километров Александр уступил только финну Ийво Нисканену, который прошёл дистанцию за 37 минут 54,8 секунды и выиграл золотую награду. Отставание Большунова − 23,2 секунды. Бронза досталась норвежцу Йоханнесу Клебо (+37,5).

Напомним, что ранее на соревнованиях в Китае Большунов победил в скиатлоне.