Сафронов попросил в суде три часа и ноутбук для доказательства своей невиновности

Обвиняемый в госизмене журналист и советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов попросил в суде три часа и ноутбук, чтобы доказать свою невиновность, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Сафронов заявил, что данные об обороноспособности России, якобы переданные им западным спецслужбам, находятся в открытом доступе в интернете.

Также подсудимый заявил, что ему не дали такой возможности для защиты, а суд принимает сторону следствия и прокуратуры, не беря во внимание доводы адвокатов.

Ранее суд по ходатайству следствия обязал обвиняемого и его адвокатов завершить изучение материалов дела до 11 февраля. По желанию следствия защитники учат дело наизусть, поскольку им запрещено копировать страницы или делать из них выписки.

Как сообщалось, адвокаты бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" полагают, что следователи хотят передать дело в суд до 7 апреля – в этот день у Сафронова истекает срок содержания под стражей.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года в Москве. ФСБ считает, что он передавал секретную информацию спецслужбам Чехии через иностранца. СМИ писали, что Мартин Лариш, чешский знакомый Ивана Сафронова, по версии следствия, завербовал его восемь лет назад. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что Сафронов передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии. Тот в свою очередь переслал ее представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии.