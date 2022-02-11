Встреча политсоветников лидеров "Нормандской четверки" завершилась ничем

В Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "Нормандского формата". В отличие от встречи двухнедельной давности в Париже, когда казалось, что ситуация может выйти из тупика, а конфликт в Донбассе хоть попытаются урегулировать, берлинская встреча стала провальной. И заявление Джо Байдена, что американцам нужно немедленно покинуть Украину, только внушает тревогу.

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что глава офиса украинского президента Андрей Ермак даже отказался цитировать в итоговом документе упоминание об особом статусе Донбасса, а позиция Украина непреклонная. А Германия и Франция, формально соглашаясь с Россией о необходимости выполнения политической части соглашений, ничуть не пытаются заставить Киев это сделать.

Одесский журналист Юрий Ткачев отмечает, что Украина добилась того, чего хотела.

"По итогам переговоров Козак выглядел мрачным и расстроенным. Ермак аж прямо сиял… Украина явно довольна тем, что произошло, т.е. тем, что не произошло ничего и все остается как раньше: война, смерти, разрушения", - написал он.

Телеграм-канал "Легитимный" пишет, ссылаясь на источник, что новая встреча политсоветников будет нескоро. И возрастает вероятность боевых действий или провокаций. Также Россия попытается повлиять на Киев экономически.