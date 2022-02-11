США призвали применить в отношении российских спортсменов "акт Родченкова"

США выступают за применение так называемого "акта Родченкова" в отношении российских спортсменов и должностных лиц на Олимпиаде в Пекине.

Антидопинговый "закон Родченкова" (назван в честь экс-главы РУСАДА Гриогрия Родченкова, с которого начался громкий допинговый скандал, аукающийся России до сих пор) был принят еще при Дональде Трампе. Американские власти разрешили сами себе преследовать в судебном порядке иностранцев, замешанных в применении допинга, если созданная ситуация затрагивает интересы спортсменов из США. Санкции по "акту Родченкова" более чем серьезны: до 10 лет тюрьмы и штраф до $1 млн.

За применение "акта Родченкова" в Пекине из-за ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой высказался глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт.

"Я думаю, что все те, кто ценит чистый спорт, безусловно, будут выступать за это (применение закона Родченкова)", - заявил Тайгарт в интервью Reuters.

Ситуация с Валиевой действительно затрагивает интересы спортсменов из США: если россиянка будет признана виновной в использовании допинга, то сборная ОКР может лишиться золотой медали в командном турнире по фигурному катанию, "золото" автоматически достанется американцам, занявшим второе место.

Впрочем, применить санкции "акта Родченкова" за пределами американской юрисдикции США будет довольно сложно. Это еще при принятии закона в 2020 году отмечали эксперты Всемирного антидопингового агентства. Тем не менее, санкции могут действовать на территории США, где часто проводятся международные соревнования, на которые в случае применения закона российским спортсменам будет закрыт ход.