Трассу Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" перекроют для установки надземных переходов

В ночь с 15 на 16 февраля трасса Р-351 "Екатеринбург - Тюмень" будет перекрыта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", строители планируют провести на участке работы по установке двух надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетных строений движение будет перекрыто в обоих направлениях:

на км 213+155 Р-351 Екатеринбург - Тюмень с 00.00 до 00.40;

на км 221+525 Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 03.00 до 03.40.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании своего маршрута", - просит ФКУ.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по бесплатному круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралуправтодора: 8-800-200-63-06.

