В школах Тюменской области продлили "дистант"

В школах Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима продлили дистанционный режим обучения до 19 февраля, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

По словам директора департамента образования и науки Алексея Райдера, решение принял региональный оперштаб. В других муниципалитетах региона школы могут вернуться к обычному режиму работы. В школах, где возобновляется очный формат обучения, в течение выходных дней будет проведена обязательная санитарная обработка помещений. При этом учреждения дополнительного образования продолжают свою деятельность в дистанционном формате по всей Тюменской области.

Студенты колледжей и техникумов продолжают дистанционное обучение с 14 по 19 февраля. Вузам региона также рекомендовано продлить дистант на этот период.

Напомним, школы были переведены на дистанционное обучение с 31 января. Школьникам из льготной категории выдаются продуктовые наборы. Детские сады продолжают работать в штатном режиме.

Накануне Александр Моор заявил, что ситуация стабилизировалась, заражений и занятых коек стало меньше. С начала ноября до конца декабря количество занятых коек снизилось с 3,2 тыс. до 1,2 тыс. Из-за этого дату повторного введения QR-кодов перенесли на 1 марта. Первые ограничения Моор объяснил необходимостью "выиграть время" для подготовки системы здравоохранения: подготовить койки, провести кислород, сделать запас средств индивидуальной защиты.