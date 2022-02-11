Свердловская полиция обратилась к мошенникам с призывом не обижать пенсионеров

В Екатеринбурге установлен и задержан очередной аферист, который подозревается в обмане пенсионеров. Полиция обратилась к злоумышленникам с призывом оставить в покое стариков.

Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, жертв распространенной мошеннической схемы, как правило, в вечернее и ночное время злоумышленники ошарашивали жуткой новостью о ДТП с тяжкими последствиями, участником которого стал сын, дочь, внук, зять.

"Чтобы близкий родственник в ближайшее время не отправился в ивдельские края лес рубить, перепуганным бабушкам предлагалось заплатить и забыть о проблемах. Вымогатели представляются обычно следователями или сотрудниками различных правоохранительных структур. За свои "услуги" они просят несколько миллионов рублей, а когда старики говорят, что у них столько денег нет, соглашаются на той сумме, которая есть в наличии. Именно так произошло и с бабушкой 1934 года рождения, проживающей в одной из квартир по улице Маршала Жукова. Пожилая женщина потеряла дар речи от услышанного – не в смысле денег, а от трагедии, произошедшей с ее близкими людьми. От ужаса, она, конечно, растерялась и не додумалась позвонить родным. Все, что у нее было на "черный день", 600 тысяч рублей, она тут же отдала спешно прибывшему курьеру", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Когда курьер с деньгами ретировался, старушка связалась со своей дочерью и выяснила, что никакой аварии не было. Родные обманутой обратились за помощью в полицию.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщикам удалось задержать молодого человека, который дал признательные показания и уже раскаялся в содеянном. Любителем подзаработать на чужом горе оказался 25-летний ранее не судимый житель Екатеринбурга с подходящей фамилией Бухаров. В отношении подозреваемого следственным подразделением отдела полиции №9 УМВД по Екатеринбургу возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Он помещен под стражу, где и мечтает сейчас, на какой же конкретно "курорт" пенитенциарной системы он сумел себе заработать столь "ратным трудом" деньжат", - резюмировал Валерий Горелых.

Пользуясь возможностью, он обратился к самим жуликам, призвав не обижать стариков, для которых дети и внуки – это единственная радость в жизни, самое святое. А тем, кому на святое плевать, полковник Горелых напомнил, что за подобные факты можно с легкостью "загреметь под фанфары" на срок до 10 лет.

"Так называемым курьерам следует помнить, что для организаторов мошеннических схем исполнители всегда являлись и будут являться всего лишь "расходным материалом", о судьбе которых никто из "работодателей" заботиться никогда не будет", - добавил представитель МВД.