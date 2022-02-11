Байден призвал американцев немедленно эвакуироваться с Украины

Президент США Джо Байден призвал американских граждан незамедлительно покинуть Украину, используя любой доступный вариант транспорта.

Глава Белого дома уточнил, что эвакуация американцев спецбортами в случае военных действий не предусмотрена, поэтому граждане США должны уже сейчас "принять мудрое решение".

Байден выразил надежду на то, что президент России Владимир Путин "достаточно умен, чтобы не сделать ничего, что может негативно сказаться на американских гражданах", пишет Regnum.

В январе Госдеп США распорядился о начале добровольного отъезда из Украины части сотрудников американского посольства в Киеве и членов их семей. Распоряжение дано из-за "сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России".

Напомним, британская и американская пресса продолжает пугать "точными планами вторжения России", в которых сообщается о многотысячных группировках ВС РФ, стоящих у украинских границ. При этом украинские военные утверждают, что у России нет необходимых для вторжения сил на границе двух государств.