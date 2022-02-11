Тагильчанин отсудил у работодателя свыше полумиллиона за травму на производстве

Житель Нижнего Тагила отсудил у своего работодателя 600 тыс. рублей за травму, приведшую к III группе инвалидности. При этом ответчик настаивал, что данная сумма слишком высокая для выплаты рабочему.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, инцидент произошел в июле 2018 года на площадке строительства дома по ул. Уральский проезд в Нижний Тагил. Станислава, работавшего на тот момент подсобным рабочим ООО "Юпитер-НТ", придавило упавшим металлическим столбом, который ранее служил опорой временной линии электропередачи. В результате тяжелой травмы головы и позвоночника, мужчине пришлось проходить длительное лечение и несколько операций. Итогом стали III группа инвалидности и утрата 60% трудоспособности, однако ни извинений, ни моральной компенсации от работодателя рабочий так и не получил.

В акте о несчастном случае на производстве формы Н-1, подписанной руководителем предприятия, названа причина несчастного случая - неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в нахождении на производственной территории незакрепленного металлического столба.

Уже в августе прошлого года прокурор Тагилстроевского района Нижний Тагил в интересах Станислава обратился в Тагилстроевский районный суд с требованием взыскать с организации компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Хотя суд и удовлетворил требования частично, уменьшив сумму на 100 тыс. рублей, ответчик с решением суда не согласился, заявив, что размер компенсации явно не соответствует требованиям разумности и справедливости.



Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела и доводы апелляционной жалобы, не нашла оснований для переоценки доказательств, представленных суду первой инстанции, и, следовательно, для изменений постановленного решения. Таким образом Свердловский областной суд оставил решение о возмещении компенсации в 600 тыс. рублей без изменений.



