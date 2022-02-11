Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошёл – Собянин

"Пик заболеваний омикроном в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным. Вчерашний рост был обусловлен изменением методики учёта. Заболеваемость продолжает снижаться", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил в своем блоге, что в больницах число госпитализаций тоже постепенно снижается.

"Тем не менее, абсолютные значения заболеваемости еще очень высокие. Больше трех недель, начиная с середины января, московские поликлиники работают в экстремальном режиме. В специальных отделениях ОРВИ посменно трудятся почти 3 тыс. дежурных врачей и примерно такое же число медицинских сестер и администраторов. Впервые в истории амбулаторного звена были организованы телемедицинские подразделения поликлиник", - рассказал градоначальник.

"Прием пациентов в поликлиниках идет практически без очередей. Выход врача на дом осуществляется в течение одних суток. Нет проблем с дозвоном по телефонам скорой и неотложной помощи. В экстренных случаях бригада скорой приезжает в течение 11-12 минут, как в обычные дни", - добавил Собянин.

Он пообещал, что с понедельника (14 февраля) количество плановой помощи в поликлиниках начнет увеличиваться.