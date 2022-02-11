11 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
графитовая пыль, поселок Муслюмово, (2022) | Фото: общественное объединение &quot;Эко-Standart&quot;

В южноуральском поселке, где жители жаловались на загрязнение почвы графитовой пылью, выявили нарушения

Минэкологии Челябинской области провели проверку в поселке Муслюмово после жалобы общественников на незаконное складирование графита.

"В ходе выезда факт складирования черного вещества (предположительно графита) на почву подтвердился", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор для принятия мер по привлечению виновных лиц к ответственности.

Жители поселка Муслюмово пожаловались на предприятие "Промуглеродпроект", где производят искусственный графит и другие полуфабрикаты из графита. Общественники выехали на место, где выявили нарушения. Отходы складируют на неизолированный площадке и под открытым небом.

Теги: графит, пыль, экология,



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