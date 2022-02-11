11 Февраля 2022
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Росстат нашел у россиян неучтенный триллион доходов за 2020 год

Росстат пересмотрел данные о доходах россиян за 2020 год в сторону повышения. Оказалось, что статистическое ведомство, на данных которого основываются такие важные документы как бюджет страны, не учло в общей сложности около 1 трлн руб., пишет РБК.

Так, общая сумма денежных доходов россиян в 2020 году оказалась почти на 600 млрд руб. больше, чем считалось ранее, — 63,4 трлн руб., а падение реальных располагаемых доходов в первый пандемийный год составило 2%, а не 2,8%.

Росстат заявил, что были уточнены цифры по таким параметрам как предпринимательские доходы, оплата труда, социальные выплаты и прочие денежные поступления, все они подверглись корректировкам разной степени, в том числе со знаком минус.

Статьи доходов, которые были особо сильно пересмотрены за 2020 год, — это доходы от собственности, поступления соцвыплат и прочие денежные поступления.

В рамках пересмотра на 34,6% увеличены поступления от собственности, главным образом за счет выплаты дивидендов гражданам, — с 2,7 трлн руб. до примерно 3,7 трлн руб., то есть почти на 1 трлн руб.

Теги: росстат, россияне, доходы, собственность



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