Генпрокуратура требует конфисковать имущество экс-главы ГИБДД Ставрополья

Генпрокуратура требует конфисковать у экс-главы ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, а также другое имущество на общую сумму в размере 83 млн рублей.

Ведомство направило иск в Промышленный суд Ставрополя, передает "360".

Генпрокуратура приводит доводы, что на свои официальные доходы семья бывшего начальника Госавтоинспекции Ставрополья не могла позволить себе приобретение такого количества имущества.

Ранее в ведомстве сообщили, что Сафонов возглавил ставропольское управление ГИБДД в 2011 году и с тех пор записывал имущество на родню, скрывая его от декларирования. После ареста Сафонова родственники экс-главы ГИБДДД пытались переписать имущество на других лиц, чтобы не допустить конфискации.

Напомним, экс-начальник УГИБДД по Ставрополью был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб.

По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища, которое по обстановке больше напоминает дворец.

Сам полковник заявил, что особняк с "золотыми" унитазами принадлежит его гражданской жене. В суде глава ГИБДД рассказал, что пришел в этот дом пять лет назад.