11 Февраля 2022
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

"Единая Россия" отказалась митинговать "За мир" в Екатеринбурге

Свердловское отделение партии "Единая Россия" отказалось от приглашения принять участие в митинге "За мир и дружбу всех народов". Напомним, что акцию устраивают активисты партии "Гражданская инициатива", а вчера глава движения Ирина Скачкова призвала к участию все имеющиеся в регионе партии.

"Мы в партии "Единая Россия" доверяем действиям руководства нашей страны по стабилизации внешнеполитической обстановки и считаем, что предпринимаются все возможные дипломатические усилия для мирного разрешения ситуации. Отмечу, что в "Единой России" создана специальная партийная комиссия по международному сотрудничеству. В ее состав вошли специалисты и эксперты, от которых во многом зависит реализация планов России в области международного сотрудничества, защиты национальных интересов, укрепления мира и безопасности, а также поддержки соотечественников за рубежом", - заявил пресс-секретарь реготделения партии Максим Бестфатер.

Митинг "За мир и дружбу всех народов" был согласован и пройдет 12 февраля (в субботу) в Южном парке Екатеринбурга (метро "Ботаническая") в 14.00

Напомним, что несколько дней назад на льду городского пруда в Екатеринбурге появилась надпись "За мир", по всей видимости, вытоптанная для привлечения внимания к мероприятию.

Теги: ЕР, За мир, Екатеринбург, акция



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