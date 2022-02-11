11 Февраля 2022
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Экономика Приволжский ФО Пермский край
Заправка (2021) | Фото: Накануне.RU

Пермское УФАС возбудило дело в отношении "дочки" крупнейшей нефтяной компании

Пермское УФАС пришло к выводу, что резкий рост стоимости бензинов на АЗС в четвертом квартале 2021 года не был экономически обоснован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольной службы.

Ведомство возбудило в отношении "дочки" крупной нефтяной компании "Лукойл-Уралнефтепродукт" дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Его рассмотрение назначено на 10 марта.

Антимонопольщики отмечают, что компания занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с долей свыше 70%. В последнем квартале прошлого года цена на бензин подскочила в среднем на два с половиной рубля за литр. Это существенно больше, чем за первые девять месяцев прошлого года.

"Официальный уровень инфляции за 2021 год в России составил 8,39%, что в точности соответствует темпам роста розничных цен на бензины на АЗС "Лукойл-Уралнефтепродукт" в Пермском крае. Однако при снижении оптовых закупочных цен на автомобильные бензины рост стоимости топлива на АЗС в четвертом квартале 2021 года был вызван не объективными экономическими факторами, а ориентацией компании на статистические данные по инфляции. Пермское УФАС России пришло к выводу, что практика компании по определению уровня отпускных цен в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям Закона о защите конкуренции. Еще одним фактором для возбуждения дела является наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, принадлежащих компании, что значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных субъектах РФ к Пермскому краю, в которых аналогичная доступность к нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам отсутствует", - говорится в сообщении антимонопольщиков.

Теги: пермское уфас, лукойл, бензин, цена



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