Результаты допинг-пробы Валиевой могли "придержать" – глава ОКР

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил недоумение по поводу сроков вскрытия допинг-пробы Камилы Валиевой. Напомним, результаты пробы, взятой 25 декабря, озвучили только 8 февраля, когда уже начались Олимпийские игры. По мнению Позднякова, результаты могли намеренно задержать.

"У меня вызывают серьезные вопросы сроки, которые прошли между 25 декабря, когда была сдана проба в Санкт-Петербурге, и 8 февраля, когда она была обнародована. В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца в лаборатории. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьезные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов", - цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, в декабрьской пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Между тем, источник радио "Эхо Москвы" сообщил, что врачам сборной ОКР запретили комментировать в СМИ ситуацию с Валиевой.

Пока вопрос о судьбе спортсменки решается в международных инстанциях, сама Валиева продолжает тренироваться и готовиться к личному первенству на Олимпиаде, где она является главным претендентом на золотую медаль. На очередной тренировке Валиева чисто исполнила прыжки четверной сальхов и тройной аксель, но упала на четверном тулупе и тройном флипе.