В ЛДПР опровергли сообщения, что Жириновский перестал узнавать окружающих

В ЛДПР не подтвердили информацию о том, что лидер партии Владимир Жириновский, заболевший коронавирусом, перестал узнавать окружающих.

"В ЛДПР категорически опровергают заявление анонимных источников", - сказали РИА Новости в пресс-службе партии.

Ранее в ЛДПР также заявили, что Жириновский продолжает работать, дает необходимые указания по телефону, а информация СМИ по поводу здоровья политика "значительно преувеличена и ориентирована на сенсационный эффект".

Между тем, по информации Mash, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается, утверждает телеграм-канал.

СМИ также писали, что Жириновский мог заразиться ковидом еще две недели назад. Эпатажный политик до последнего момента мог скрывать информацию о своей болезни, опасаясь посеять сомнения в рядах сторонников вакцинации.

Напомним, Жириновский заявлял о том, что уже восемь раз поставил прививки от коронавируса, и постоянно агитировал за различные карантинные мероприятия.