ОКР сделал заявление по поводу допингового скандала с фигуристкой Камилой Валиевой

Заявления по поводу ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой сделали Международный союз конькобежцев (ISU) и Олимпийский комитет России (ОКР).

ISU заявил, что вместе с Международным олимпийским комитетом будет обжаловать решение РКСАДА о допуске Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Организация намерена обратиться в спортивный арбитражный суд (CAS). До решения CAS комментировать ситуацию в ISU не собираются. Как сообщалось ранее, суд вынесет решение до 15 февраля, когда у женщин-одиночек начинается личное первенство на Олимпиаде.

ОКР выступил с более обширным и развернутым комментарием.

В комитете сообщили, что в декабрьской допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

"Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты – отрицательные", - говорится в заявлении ОКР.

Далее комитет излагает уже известную историю: РУСАДА временно отстранила Валиеву от соревнований 8 февраля, но уже 9 февраля фигуристка решение опротестовала, и дисциплинарная комиссия РУСАДА встала на ее сторону, допустив спортсменку к соревнованиям. Это решение теперь собираются оспорить ISU и МОК.

"Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм", - добавили в ОКР.

Комитет заявил, что автоматически, без разбирательств, "золото" командного турнира по фигурному катанию у России забрать не могут.

От себя добавили к этому заявлению комментарий и в Федерации фигурного катания на коньках России: "ФФККР не сомневается в честности и чистоте своей спортсменки, приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку".