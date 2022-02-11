В Прикамье продолжает расти число госпитализаций пациентов со штаммом "дельта"

В Пермском крае оформление больничных листов будет происходить с день обращения в неотложную помощь, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос обсуждался на заседании оперштаба. В связи с ростом заболеваемости, врачи нередко приезжают к пациенту спустя несколько дней после обращения. Это приводит к "прогулам" на работе.

"Специалисты подчеркнули, что листы нетрудоспособности открываются с даты обращения за неотложной помощью. Если поликлиника по каким-либо причинам указывает другое число, необходимо сообщить об этом на единую линию 122 (звонок бесплатный) – чтобы Минздрав оперативно принял меры", - говорится в сообщении.

Закрывать больничные листы можно не только по телефону, но и по электронной почте больницы.

Также на заседании оперштаба обсуждался вопрос дополнительных коек под больных с коронавирусом. Несмотря на то, что пациенты со штаммом "омикрон" переносят болезнь гораздо легче, в крае все еще распространен штамм "дельта". Заместитель председателя правительства Пермского края Сергей Никифоров, курирующий сферу здравоохранения, отметил, что, несмотря на то, что большинство пациентов с ОРВИ и COVID-19 проходят лечение амбулаторно, одновременно растут показатели по числу госпитализаций. В связи с этим с середины января число госпитализаций пациентов с коронавирусом и пневмониями существенно выросло – в два раза.

"Поэтому мы вновь разворачиваем койки под таких пациентов, порядка 1 тыс. было перепрофилировано на прошлой неделе и продолжаем эту работу. Новые койки сразу занимаются пациентами. На сегодня 40% всего коечного фонда в медучреждениях края переведены под COVID-19", – пояснил Сергей Никифоров.