Глава МИД Великобритании объяснила слова о непризнании Ростова и Воронежа регионами РФ

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым заявила о непризнании суверенитета России над Воронежской и Ростовской областями.

В ходе встречи Трасс указала на необходимость отвода российских вооруженных сил от украинской границы. На что Лавров указал, что российские военные находятся на территории своей страны и поинтересовался, признает ли Трасс суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Дипломат в ответ заявила, что Великобритания "никогда не признает суверенитета России над этими регионами". В ситуацию пришлось вмешаться послу Великобритании в РФ Деборе Броннерт, которая объяснила Трасс, что речь действительно идет о российских регионах.

Позже министр иностранных дел Великобритании объяснила свою ошибку. "В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины", - цитирует дипломата РБК.

Стоит отметить, это не первый казус в области географии, который допустила глава МИД Британии. Ранее Трасс, заявляя о возможной "агрессии России" в отношении Украины, пообещала предоставить дополнительную поддержку "балтийским союзникам через Черное море", сообщает Regnum.

Напомним, Лавров заявил, что что переговоры главой МИД Великобритании Лизой Трасс по ситуации вокруг Украины не привели к существенным подвижкам. Они напоминали разговор немого с глухим, заявил глава российского МИДа.