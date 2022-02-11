11 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

Уралец едва не сжег в автомобиле бывшую жену на глазах у детей

В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело жителя города, обвиняемого в угрозе убийством. Жертвой чуть не стала его бывшая жена, которую он хотел сжечь.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчина является инвалидом 3-й группы и неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Все случилось вечером 15 января: уралец ехал в автомобиле со своей экс-супругой и двумя малолетними детьми. На почве ревности между парой случился конфликт. Мужчина вынудил бывшую жену остановить машину у одного из магазинов и потребовал от детей выйти на улицу.

После этого злоумышленник на глазах у детей облил переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджег его. Оставшейся внутри женщине он пригрозил убийством и стал удерживать двери автомобиля, не давая ей покинуть салон. Однако пострадавшей все же удалось вырваться наружу.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в мировой суд Тагилстроевского района. Агрессору грозит до двух лет лишения свободы.

Теги: угроза, суд, Нижний Тагил



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