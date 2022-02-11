11 Февраля 2022
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Политика За рубежом
франция париж эйфелева башня (2006) | Фото: Накануне.ru

Европейскому "Конвою свободы" закрывают въезд в Париж

Полиция Парижа запретила демонстрацию в столице Франции, запланированную в эти выходные в рамках так называемого "Конвоя свободы", вдохновленного протестом дальнобойщиков против ограничений COVID-19 в Канаде.
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Администрация города опасается, что протестующие могут заблокировать центр Парижа перед тем, как отправиться на более крупную демонстрацию в Брюссель.

Как сообщает Euronews, с пятницы по понедельник будут приняты меры для предотвращения блокирования дорог, выдачи штрафов и ареста тех, кто нарушает этот запрет.

Тем не менее, тысячи жителей, недовольных законом о вакцинации, заявляют в соцсетях о готовности выйти на улицы Парижа.

Со среды по Франции движутся три автоколонны с юга страны — из Ниццы, Байонны и Перпиньяна. Их дальнейшая цель — Брюссель. Там ожидается сбор общеевропейского "Конвоя свободы".

Напомним, массовые антиковидные митинги уже проходили в столице Бельгии. В конце января дело дошло до столкновений с полицией и битьём окон офиса Европейской службы внешних действий — органа, исполняющего функции Министерства иностранных дел на уровне Евросоюза.

Теги: Конвой свободы, Конвой свободы во Франции



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