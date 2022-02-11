ММК, НЛМК и "Северсталь" оштрафуют за монопольно высокие цены на металлопрокат

ФАС признала ММК, НЛМК, "Северсталь" нарушившими антимонопольное законодательство. Компаниям выданы предписания с требованием прекратить злоупотреблять доминирующим положением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Дело в отношении металлургов было возбуждено весной 2021 года. Тогда антимонопольщики усмотрели в действиях крупнейших компаний удержание монопольно высокой цены на горячекатный плоский стальной прокат на внутреннем рынке.

ФАС установила, что рост цен был не в полной мере обусловлен рыночными факторами. Он происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. При этом роста спроса со стороны российских потребителей не было.

"При неизменности объемов продаж на внутреннем рынке в 2021 году ответчики увеличили свою прибыль в три раза относительно показателей 2019-2020 годов", - подчеркнули в ведомстве.

Теперь в отношении компаний будут возбуждены дела об административных правонарушениях и рассчитаны штрафы.