Бывший главврач детской больницы Перми предстанет перед судом за получение взяток

Бывший главный врач детского медицинского учреждения Перми предстанет перед судом по обвинению в получении взяток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, общая сумма полученных доктором от третьих лиц средств составляет не менее 120 тыс. рублей.

По версии следствия, с мая по сентябрь 2018 года, занимая руководящую должность в больнице, обвиняемый принял от индивидуального предпринимателя взятку в размере 120 тыс. рублей. Деньги служили гарантом покровительства и попустительства по службе со стороны главврача в пользу коммерсанта и представляемого им лица. Обвиняемый подписывал от имени учреждения гражданско-правовые договоры на поставку продукции детского питания, а также способствовал беспрепятственной приемке и оплате поставляемой ими продукции.

По итогу преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю. Главврачу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и представляемого им лица, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, а также если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство и попустительство по службе, в значительном размере).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.