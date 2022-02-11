Скончалась звезда фильмов "Стиляги" и "Географ глобус пропил"

Скончалась звезда фильмов "Стиляги" и "Географ глобус пропил" Евгения Брик. Актрисе было 40 лет.

О смерти артистки сообщила на своей странице в Facebook журналистка Катерина Гордеева. "Женя не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности", - написала Гордеева.

Брик была замужем за режиссером Валерием Тодоровским (с 2006 года), у пары есть 13-летняя дочь.

В кино актриса начала сниматься в 2001 году, в ее фильмографии более 40 фильмов и сериалов.