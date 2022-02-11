Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
день оленевода гонки на оленьих упряжках (2016) | Фото: Накануне.ru

Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов

В Ханты-Мансийске состоится VII Всемирный съезд оленеводов. Округ станет площадкой для такого мероприятия впервые, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Конгресс оленеводов проводится под эгидой председательства России в Арктическом Совете. Организаторами мероприятия являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа и ассоциация "Оленеводы мира". Югра выбрана площадкой проведения впервые, что связано с высокой оценкой региона в вопросах обеспечения законных интересов, комплексного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

VII Всемирный конгресс оленеводов погрузит участников в культуру Югры, традиционного образа жизни, языков, ценностей региона, а также представит опыт взаимодействия между компаниями-недропользователями и коренными жителями региона. Приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.

В программе мероприятия – VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа на кубок губернатора Югры; digital-салон социальных проектов "Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов"; креативные этномастерские; гастрономический этнофестиваль "Со вкусом Севера". Важной частью конгресса станет выбор нового совета ассоциации "Оленеводы мира". Конгресс проходит раз в четыре года и выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями международных научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.

Теги: Всемирный конгресс оленеводов, Ханты-Мансийск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3673

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети