Югра впервые примет Всемирный конгресс оленеводов

В Ханты-Мансийске состоится VII Всемирный съезд оленеводов. Округ станет площадкой для такого мероприятия впервые, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Конгресс оленеводов проводится под эгидой председательства России в Арктическом Совете. Организаторами мероприятия являются правительство Ханты-Мансийского автономного округа и ассоциация "Оленеводы мира". Югра выбрана площадкой проведения впервые, что связано с высокой оценкой региона в вопросах обеспечения законных интересов, комплексного социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера.

VII Всемирный конгресс оленеводов погрузит участников в культуру Югры, традиционного образа жизни, языков, ценностей региона, а также представит опыт взаимодействия между компаниями-недропользователями и коренными жителями региона. Приглашены делегаты из 29 оленеводческих регионов мира.

В программе мероприятия – VII конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Ханты-Мансийского автономного округа на кубок губернатора Югры; digital-салон социальных проектов "Циркумполярные сети в развитии традиционного образа жизни коренных народов"; креативные этномастерские; гастрономический этнофестиваль "Со вкусом Севера". Важной частью конгресса станет выбор нового совета ассоциации "Оленеводы мира". Конгресс проходит раз в четыре года и выступает ареной для диалога между оленеводами, представителями международных научных кругов и специалистами по вопросам оленеводства и коренного населения.