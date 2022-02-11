Ставки по ипотеке в районе 15% могут стать реальностью - эксперты

Российские банки уже в еженедельном режиме повышают ставки по ипотеке, следуя тренду, заданному ЦБ – вслед за ключевой ставкой. Так, уже у 12 крупнейших игроков ипотечного рынка ставки превышают 10%. По данным ДОМ.РФ, средняя ставка на первичном рынке по топ-15 банков достигла 10,44% годовых, на вторичном рынке — 10,56% годовых и на рынке рефинансирования — 10,55% годовых, пишет "Коммерсант".

При этом, по данным Frank RG, средний размер ипотечного кредита за год вырос более чем на четверть – почти до 3,5 млн руб.

Интересно, что банки не наблюдают снижения спроса на ипотеку.

В дальнейшем ситуация будет усугубляться, потому что инфляция не снижается, а ЦБ и финансовый блок правительства просто не знают (или знают, но не используют) других методов борьбы с инфляцией, кроме как ужесточение денежно-кредитной политики. Следом за растущей ключевой ставкой ставки по ипотеке в районе 15% могут стать реальностью.

Банковские аналитики рассчитывают, что к середине года ставки по ипотеке стабилизируются в районе 12-13% и, возможно, перейдут к снижению (хотя пока для этого предпосылок нет).