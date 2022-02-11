Экс-замглавы района в Челябинской области подозревают в получении взятки

В отношении бывшего заместителя главы Ашинского района возбуждено уголовное дело. Его подозревают в получение взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, следствие считает, что в 2018 году подозреваемый получил взятку в крупном размере от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении и оплате муниципального контракта. Сейчас подозреваемый задержан, ы ближайшее время ему изберут меру пресечения.

В пресс-службе КСП по Челябинской области рассказали, что контракт на строительство объектов водоочистки и обеззараживания воды в Кропачевском городском поселении был заключен с компанией "Управление механизированных работ" из Уфы. Мэрия оказала содействие подрядчику при оплате невыполненных и некачественно выполненных работ по контракту.