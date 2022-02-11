11 Февраля 2022
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Политика В России
Владимир Путин, Эммануэль Макрон (2022) | Фото: kremlin.ru

Reuters: Макрона отделили от Путина столом из-за его отказа сдать ПЦР-тест

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле потому, что французский лидер отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей, передает агентство Reuters.

Этим, как утверждают источники издания, объясняется длина стола в 4 метра, за которым сидели президенты РФ и Франции.

Макрону был предложен выбор – либо пройти тестирование, либо соблюдать строгую социальную дистанцию, рассказали источники.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в 7 февраля в Кремле, они продлились более пяти часов. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент Франции не переночевал в Кремле, пояснил: "Это выбор наших гостей".

Он уточнил, что большинство гостей "все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", пишет Regnum.

Теги: макрон, путин, пцр-тест



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