Reuters: Макрона отделили от Путина столом из-за его отказа сдать ПЦР-тест

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле потому, что французский лидер отказался сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей, передает агентство Reuters.

Этим, как утверждают источники издания, объясняется длина стола в 4 метра, за которым сидели президенты РФ и Франции.

Макрону был предложен выбор – либо пройти тестирование, либо соблюдать строгую социальную дистанцию, рассказали источники.

Переговоры Путина и Макрона состоялись в 7 февраля в Кремле, они продлились более пяти часов. На следующий день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, почему президент Франции не переночевал в Кремле, пояснил: "Это выбор наших гостей".

Он уточнил, что большинство гостей "все-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам", пишет Regnum.