Зашел оплатить "коммуналку". Свердловский водитель выиграл в лотерею 1 000 000 рублей

Водитель из Свердловской области Турал Рзаев стал лотерейным миллионером, всего лишь отправившись оплатить коммунальные счета.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Государственных лотерей Столото, Рзаев изредка участвовал в лотереях по примеру родителей, однако до это выигрывал лишь незначительные суммы.

"Родители попросили оплатить на почте коммунальные услуги. Оператор отделения любезно предложила взять билет на ближайший розыгрыш, я подумал, а почему бы и нет. Выбрал пару штук наобум", - рассказал победитель.

Передачу Рзаев смотрел вместе с родными, однако, осознав, что выиграл, не поверил и даже попросил его ущипнуть.

"Я быстро зачеркнул числа в одном билете и попросил родных ущипнуть меня. Мне настолько не верилось, что это происходит наяву, что даже голова закружилась. До сих пор не осознал, что стал миллионером", - рассказал свердловчанин.

Турал работает водителем, занимается грузоперевозками. Свободное время мужчина проводит в кругу семьи и друзей. Любит кататься на коньках и лыжах. Часть выигранных средств победитель подарит родителям и купит автомобиль.