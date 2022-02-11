На границе Канады и США перекрыт ещё один пункт пропуска

"Революция дальнобойщиков" продолжает разрастаться. Протестующие заблокировали ещё один мост на границе Канады и США. На этот раз ограничено движение в районе населённого пункта Эмерсон, который находится на границе со штатом Мэн.

В ответ на это канадские власти в очередной раз заявили об отправке дополнительных сил полиции, а суд заблокировал средства, собранные для демонстрантов ещё на одной краудфандинговой платформе.

Тем не менее, все эти меры не дают должного эффекта. В Оттаве, где протестующих призывали "немедленно разойтись", возле Парламентского холма остаётся около четырёхсот грузовиков. Полиция сообщает об аресте 25 человек и 1700 выписанных штрафах, но в целом ситуация в столице не изменилась.

На этом фоне временный лидер консерваторов Кэндис Берген выдвинула в Палате общин предложение провести голосование, призывающее федеральное правительство представить план отмены всех федеральных "мандатов и ограничений" COVID-19 к концу месяца.

Тем временем министры транспорта и внутренней безопасности США призвали своих канадских коллег задействовать федеральные полномочия для прекращения протестов.

Однако американские водители также готовы проявить солидарность с канадскими и уже со стороны США собираются в эти выходные заблокировать движение через пограничный переход, соединяющий Буффало, штат Нью-Йорк и Форт-Эри, провинция Онтарио.