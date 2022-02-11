На границе Канады и США перекрыт ещё один пункт пропуска

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
&quot;Конвой свободы&quot; перекрыл движение по мосту между Канадой и США (09.02.2022) (2022) | Фото: THE CANADIAN PRESS / Nathan Denette

На границе Канады и США перекрыт ещё один пункт пропуска

"Революция дальнобойщиков" продолжает разрастаться. Протестующие заблокировали ещё один мост на границе Канады и США. На этот раз ограничено движение в районе населённого пункта Эмерсон, который находится на границе со штатом Мэн.

В ответ на это канадские власти в очередной раз заявили об отправке дополнительных сил полиции, а суд заблокировал средства, собранные для демонстрантов ещё на одной краудфандинговой платформе.

Тем не менее, все эти меры не дают должного эффекта. В Оттаве, где протестующих призывали "немедленно разойтись", возле Парламентского холма остаётся около четырёхсот грузовиков. Полиция сообщает об аресте 25 человек и 1700 выписанных штрафах, но в целом ситуация в столице не изменилась.

На этом фоне временный лидер консерваторов Кэндис Берген выдвинула в Палате общин предложение провести голосование, призывающее федеральное правительство представить план отмены всех федеральных "мандатов и ограничений" COVID-19 к концу месяца.

Тем временем министры транспорта и внутренней безопасности США призвали своих канадских коллег задействовать федеральные полномочия для прекращения протестов.

Однако американские водители также готовы проявить солидарность с канадскими и уже со стороны США собираются в эти выходные заблокировать движение через пограничный переход, соединяющий Буффало, штат Нью-Йорк и Форт-Эри, провинция Онтарио.

Теги: Канада, США, Конвой Свободы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2022 09:35 Мск Toyota в Онтарио приостановит работу завода из-за протестов
Ранее 10.02.2022 08:28 Мск Полиция Оттавы призвала протестующих немедленно разойтись
Ранее 09.02.2022 08:18 Мск В Канаде на фоне протестов провинции начали отменять ковид-ограничения


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3668

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети