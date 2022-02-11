В Екатеринбурге возбудили дело на "закладчика" в полицейской форме

В Екатеринбурге возбудили дело против одного из задержанных в полицейской форме мужчин. Они могли делать закладки с наркотиками.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, днем 9 февраля на улице Сулимова бойцы Росгвардии задержали двух подозрительных личностей, одетых в форменную одежду сотрудников ОВД. Неизвестные не смогли пояснить, в каком подразделении служат, не имели никаких документов. Лжеполицейские были немедленно доставлены в дежурную часть.

Настоящие силовики быстро выяснили, что оба являются местными жителями. Один из мужчин уже неоднократно судим за кражу, мошенничество и грабеж, а другой отбывал срок за кражу, разбой и незаконный оборот наркотиков. При этом оба нигде не работают.

Полицейские изъяли у задержанных форму, обложку для служебного удостоверения и нагрудный знак без номера. А при личном досмотре у одного из них был обнаружен 31 сверток с подозрительным веществом. Экспертиза показала, что там находится наркотик мефедрон.

Силовики нагрянули к мужчине домой. Там ими были обнаружены и изъяты упаковочный материал, в том числе полимерные пакеты зип-лок, изолента, электронные весы, ежедневник, банковские карты и еще два свертка с наркотиками.

Сейчас обоих проверяют на причастность к иным аналогичным преступлениям. В отношении владельца наркотиков возбуждено уголовное дело. Также на лжеполицейских составили административные протоколы за незаконное ношение формы.