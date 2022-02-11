ФСБ задержала жителя Челябинска за рассылку анонимным сообщений о минировании

Задержан житель Челябинска, разославший более 20 анонимных сообщений об угрозах взрыва объектов социальной инфраструктуры в ряде регионов России. Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Он уже раскаялся в содеянном.

ЦОС ФСБ России сообщает, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ. В настоящий момент задержаны 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях. Возбуждены уголовные дела. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжается розыск остальных лиц, причастных к распространению ложных террористических угроз.