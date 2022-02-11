11 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Кража из банкоматов пермский край срок (2017) | Фото: 59.мвд.рф

Екатеринбуржец отправится в колонию за неудачное хищение денег из банкомата

В Екатеринбурге местный житель отправится на несколько лет в колонию за попытку похитить денежные средства в банкомате. Попытка не увенчалась успехом, однако своими действиями злоумышленник навредил банку на сумму более 1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 29-летний екатеринбуржец заранее изготовил самодельное устройство и отправился к банку на улице Блюхера. Увидев, что в ночное время в помещении нет работников банка или других лиц, способных ему помешать, злоумышленник зашел в зону самообслуживания клиентов и инициировал хлопок самодельного устройства в указанном банкомате. В результате корпус банкомата был поврежден, однако не до такой степени, чтобы получить доступ к деньгам.

Не получив желаемого, мужчина скрылся с места преступления, но уже наработал в свое дело сразу несколько статей: ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества).

Кировский районный суд Екатеринбурга по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшего на сумму свыше 920 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: банкомат, Блюхера, колония, хищение, Екатеринбург



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