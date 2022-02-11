Володин рассказал о позиции фракций Госдумы по поводу признания независимости ЛНР и ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в резких выражениях, но при этом довольно обтекаемо прокомментировал предложенное КПРФ обращение к президенту о признании независимости ЛНР и ДНР. Судя по всему, "Единая Россия", от которой, в итоге, и будет зависеть принятие окончательного решения, пока не готова высказаться за одобрение обращения и будет ждать реакции правительства и Кремля.

Читайте также: Лавров прокомментировал призыв Зюганова признать независимость ЛНР и ДНР

По словам Володина, сегодня завершились консультации с фракциями по проекту обращения.

"Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям. КПРФ и "Справедливая Россия — За правду" поддержали проект постановления. ЛДПР выступила более радикально. "Новые люди" сформулируют свою позицию при обсуждении темы", - рассказал Володин о позициях фракции в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в преддверии заседания Совета Думы (14 февраля) есть два предложения: "Первое — рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно, второе — направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем – рассмотреть с учетом высказанных позиций".