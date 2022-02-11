Судьбу Камилы Валиевой и российского "золота" в фигурном катании до 15 февраля решит CAS

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало пресс-релиз по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.

Выяснилось, что допинг-проба, вызвавшая скандал, была взята у 15-летней спортсменки 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, где проходил Чемпионат России по фигурному катанию.

Проба была вскрыта антидопинговой лабораторией в Стокгольме (аккредитована WADA) 8 февраля (то есть уже после начала Олимпийских игр), она оказалась положительной – было обнаружено вещество триметазидин, запрещенное WADA с 2014 года. Поэтому в тот же день РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) условно отстранило Валиеву от соревнований. Но уже на следующий день, 9 февраля, спортсменка опротестовала решение РУСАДА, дисциплинарный комитет российского агентства снял с фигуристки временное отстранение.

Но с этим уже не согласился Международный олимпийский комитет (МОК), он опротестовал решение РУСАДА в спортивном арбитражном суде (CAS). Он и решит судьбу Валиевой и российского "золота" в командном турнире по фигурному катанию в срок до 15 февраля. Если суд сочтет, что Валиева нарушила антидопинговые правила, то она будет отстранена от соревнований (под вопросом окажется и ее чемпионство на европейском первенстве), а Россия лишиться золотой медали в "команднике". Если суд посчитает, что спортсменка не виновна, то она сможет побороться за медаль в личном первенстве на Олимпиаде.

Пока Валиева продолжает тренировки в Пекине.