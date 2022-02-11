Судьбу Камилы Валиевой и российского "золота" в фигурном катании до 15 февраля решит CAS

11 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России За рубежом
Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине (2022) | Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России

Судьбу Камилы Валиевой и российского "золота" в фигурном катании до 15 февраля решит CAS

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) опубликовало пресс-релиз по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой.
Читайте также:

Выяснилось, что допинг-проба, вызвавшая скандал, была взята у 15-летней спортсменки 25 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге, где проходил Чемпионат России по фигурному катанию.

Проба была вскрыта антидопинговой лабораторией в Стокгольме (аккредитована WADA) 8 февраля (то есть уже после начала Олимпийских игр), она оказалась положительной – было обнаружено вещество триметазидин, запрещенное WADA с 2014 года. Поэтому в тот же день РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) условно отстранило Валиеву от соревнований. Но уже на следующий день, 9 февраля, спортсменка опротестовала решение РУСАДА, дисциплинарный комитет российского агентства снял с фигуристки временное отстранение.

Но с этим уже не согласился Международный олимпийский комитет (МОК), он опротестовал решение РУСАДА в спортивном арбитражном суде (CAS). Он и решит судьбу Валиевой и российского "золота" в командном турнире по фигурному катанию в срок до 15 февраля. Если суд сочтет, что Валиева нарушила антидопинговые правила, то она будет отстранена от соревнований (под вопросом окажется и ее чемпионство на европейском первенстве), а Россия лишиться золотой медали в "команднике". Если суд посчитает, что спортсменка не виновна, то она сможет побороться за медаль в личном первенстве на Олимпиаде.

Пока Валиева продолжает тренировки в Пекине.

Теги: камила валиева, допинг, олимпиада в пекине, фигурное катание, триметазидин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.02.2022 13:52 Мск Песков – о скандале вокруг фигуристки Валиевой: "Начали вопить направо и налево"
Ранее 10.02.2022 10:56 Мск Международный союз конькобежцев прокомментировал ситуацию с Камилой Валиевой
Ранее 09.02.2022 19:09 Мск В Минспорта РФ заявили, что публикации в СМИ о допинг-тесте Валиевой являются преждевременными


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 3668

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети