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Политика Свердловская область
чиновник портфель должность (2017) | Фото: Накануне.ru

На довыборы в Екатеринбургскую городскую думу зарегистрировано 12 кандидатов

На этой неделе избирательная комиссия Екатеринбурга приняла решения о регистрации четырех кандидатов на довыборах в городскую думу по одномандатному избирательному округу №2 и пяти кандидатов – по округу №10.
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Как сообщили Накануне.RU в избиркоме уральской столицы, по округу №2 зарегистрированы Дмитрий Дымшаков ("Новые люди"), Геннадий Ошуев (КПРФ), Оксана Иванова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Сергей Лоскутов ("Яблоко").

В округе №10 зарегистрированы Александра Журавлева ("Единая Россия"), Иван Герасимов ("Новые люди"), Виталий Ряписов (КПРФ), Денис Каракоз ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и Александр Куделькин ("Яблоко").

Кроме этого, комиссия признала утратившим статус кандидата по округу №2 Всеволода Мелехина, который подал заявление о снятии своей кандидатуры. Также члены горизбиркома известили Александру Секачеву об отсутствии документов для регистрации, поскольку кандидат по округу №10 не явилась в установленный срок для их предоставления.

С учетом ранее принятых решений в двух округах на данный момент зарегистрировано 12 кандидатов. Как сообщало Накануне.RU, довыборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на 27 марта.

Теги: дума, довыборы, кандидаты, округа



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