Строители и водители стали самыми дефицитными профессиями в России

Названы самые популярные в 2021 году в системе государственных служб занятости населения (СЗН) вакансии.

По данным Минтруда, речь идет о водителях, строителях, механиках, а также формовщиках и сварщиках. Всего за прошлый год работу на таких площадках нашли более 2,5 млн россиян, что существенно больше показателей прошлых лет.

Как говорят эксперты, несмотря на то, что в СЗН до сих пор представлены в основном низкоквалифицированные специальности, число вакансий с высоким заработком растет.

Тем временем, представители креативных профессий продолжают искать работу через негосударственные платформы онлайн-рекрутинга, пишут "Известия".

Как сообщалось, Смольный не заботится о создании мест для трудоустройства жителей Санкт-Петербурга, на что указывает резкий рост числа безработных граждан. Статистика показала, что заявления губернатора Александра Беглова о «самом низком уровне безработицы в Петербурге по всей России» расходятся с действительностью.