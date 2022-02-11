11 Февраля 2022
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Общество В России
Строители (2021) | Фото: Накануне.RU

Строители и водители стали самыми дефицитными профессиями в России

Названы самые популярные в 2021 году в системе государственных служб занятости населения (СЗН) вакансии.

По данным Минтруда, речь идет о водителях, строителях, механиках, а также формовщиках и сварщиках. Всего за прошлый год работу на таких площадках нашли более 2,5 млн россиян, что существенно больше показателей прошлых лет.

Как говорят эксперты, несмотря на то, что в СЗН до сих пор представлены в основном низкоквалифицированные специальности, число вакансий с высоким заработком растет.

Тем временем, представители креативных профессий продолжают искать работу через негосударственные платформы онлайн-рекрутинга, пишут "Известия".

Как сообщалось, Смольный не заботится о создании мест для трудоустройства жителей Санкт-Петербурга, на что указывает резкий рост числа безработных граждан. Статистика показала, что заявления губернатора Александра Беглова о «самом низком уровне безработицы в Петербурге по всей России» расходятся с действительностью.

Теги: профессии, безработицы, работа



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