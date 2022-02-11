На Камчатке разбился самолет с людьми

Ан-2 упал на Камчатке.

Очевидцы заявили о падении у села Коряки Елизовского района. На место выдвинулись спасатели.

На борту были два человека. Ан-2 направлялся с грузом в село Тымлат. Предполагаемое место падения находится в лесной зоне.

По данным властей, люди, находившиеся в самолете, погибли.

Напомним, самолет ЛМС-901 "Байкал", который предназначен для местных перевозок и должен заменить Ан-2, провел пробный полет под Екатеринбургом. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.