В РФ подскочил импорт морских деликатесов на фоне сокращения отпусков

В России отмечен резкий рост импорта премиальных морепродуктов.

По предварительным данным за прошлый год, поставки омаров в натуральном выражении выросли более чем вдвое, лангустов — в 2,6 раза, устриц — на 58%, заявили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Увеличение импорта деликатесов связано с эпидемией коронавируса и многочисленными ограничениями. Из-за этого граждане России сократили количество заграничных отпусков, но иногда балуют себя дома.

По данным Росрыболовства: спрос на морские деликатесы повысился не только в РФ, но и во всем мире, пишут "Известия".

Ранее добытчики рыбы и морепродуктов направили более 30 писем в Федерацию независимых профсоюзов России, в которых они предупреждают о рисках предстоящего распределения квот на водные биоресурсы.