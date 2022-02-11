11 Февраля 2022
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заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

СМИ: Росфинмониторингу расширят доступ к данным россиян

Перечень персональных данных граждан России, к которым имеет доступ Росфинмониторинг, будет расширен.

Ведомство будет получать сведения из Единого госреестра записей актов гражданского состояния. Соответствующая инициатива будет внесена в Госдуму в июне. Как сообщили в Росфинмониторинге, документ уже подготовлен и был направлен в правительство РФ в начале февраля.

Как считают в финразведке, доступ к реестру значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов. Эксперты также говорят о логичности и пользе законодательных изменений, предупреждая при этом о дополнительных рисках утечки персональных данных.

При этом персональные данные руководства Росфинмониторинга и других его представителей могут засекретить.

Проект решения появился на федеральном портале проектов нормативных документов.

Теги: Росфинмониторинг, персональные данные, коррупция



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