11 Февраля 2022
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Экономика В России
процент кредит ипотека долг деньги (2010) | Фото: worlddacha.ru

Закредитованность россиян резко выросла в 2021 году

В 2021 году число банковских клиентов с активной кредитной картой увеличилось на 20,5%, до 20,5 млн.

Выросла и доля самых закредитованных россиян: в IV квартале 2021 года среди тех клиентов, кто брал новый заем, 16% уже имели четыре и более кредита, хотя в допандемическом 2019 году таких было только 12%.

Также на октябрь прошлого года число граждан с показателем долговой нагрузки более 50% увеличилось за шесть месяцев на 6 млн. В кредитных организациях подтвердили рост закредитованности россиян. Это объясняется ростом спроса на фоне восстановления потребительской активности, скорым повышением ставок и высокой инфляцией, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, Банк России видит риски перегрева на рынке потребительского кредитования, которое растет высокими темпами.

Теги: кредиты, займы



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