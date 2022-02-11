11 Февраля 2022
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Экономика В России
Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

Нефтяникам компенсируют сдерживание цен на бензин

Кабмин России согласовал корректировку Налогового кодекса для изменения компенсаций нефтяным компаниям за сдерживание цен на бензин и дизтопливо в рамках демпферного механизма.

Целью корректировки демпфера является стабилизация ситуации с ростом цен на моторные топлива. Соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение депутатов Госдумы. Он может вступить в силу в апреле.

Это делается для того, чтобы компенсации нефтяникам были увеличены перед уходом нефтеперерабатывающих заводов на весенние ремонтные работы и началом роста спроса на топливо, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что правительство РФ прорабатывает вопрос корректировки демпфера по авиакеросину

Инициативу профсоюза авиаторов и Федерации независимых профсоюзов об изменении механизма компенсаций авиакомпаниям по демпферу за рост цен на топливо поддержала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Теги: бензин, НПЗ, демпфер



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