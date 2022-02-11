Экспорт вакцин из России вырос в 20 раз

Экспорт российских вакцин по итогам 2021 года составил $1,42 млрд.

Как говорится в статистике Федеральной таможенной службы, годом ранее страна вывезла аналогичных препаратов на $72 млн. Таким образом, за 2021 год продажи за рубеж выросли в 20 раз, пишут "Ведомости".

Резкий рост этой экспортной категории начался в 2021 году, после начала масштабного производства "Спутника V". Уже за первое полугодие 2021 года РФ продала за рубеж почти вдвое больше вакцин в стоимостном выражении, чем за три предыдущих года суммарно.