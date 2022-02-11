Расследование Deutsche Welle: у дочери Назарбаева найдена недвижимость в Германии на

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев имеют в собственности четыре объекта элитной недвижимости в Германии.

По данным расследования Deutsche Welle, их общая стоимость превышает €100 млн. Среди активов — дворец Зеелах, в котором в XIX веке любил отдыхать русский дипломат и тайный советник Михаил Хрептович. Кроме того, семье принадлежит два исторических памятника — вилла известного архитектора Густава Штро, замок-отель Бюлерхёе, и еще один отель.

По данным DW, на покупку и реконструкцию только одного дворца Зеелах было потрачено €60 млн. Семья переделала фрески, за которую ранее заплатили €150 тыс., потому что они им «не понравились». Также на территории комплекса оборудовали спа-зону площадью около тысячи квадратных метров и 25-метровый бассейн.

Отмечается, что Кулибаевы или другие члены семьи Назарбаевых ни разу с момента приобретения не посещали эти объекты недвижимости, пишет "Коммерсант".

Ранее американское издание Financial Times опубликовало статью, в которой утверждается, что в Казахстане 55% всех ценных активов принадлежит 162 людям. Это 0,001% от населения страны (19 млн).