СМИ: "Единая Россия" вводит KPI для своих региональных отделений

Партия "Единая Россия" решила оценить свои резервы на фоне прошедших выборов в Госдуму.

Стало известно о введении системы ключевых показателей эффективности (KPI) для отделений партии во всех 85 регионах. Создание системы KPI подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Александр Сидякин. Среди критериев – количество сторонников и лояльность партии. Единороссы на местах должны будут проанализировать, кто числится среди сторонников партии, и "почистить ряды".

Как отмечает источник "Ведомостей", необходимо, чтобы 90% сторонников были лояльны, т. е. готовы прийти на выборы и проголосовать за партию. При этом для разных регионов собственный KPI по численности и лояльности сторонников, поскольку и к партии везде относятся по-разному.

Общая база сторонников оценивается в 40 млн человек.

Напомним, комитет Госдумы по контролю разработал и утвердил KPI. Предлагается ввести шесть показателей эффективности.