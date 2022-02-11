11 Февраля 2022
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волонтеры &quot;Единая Россия&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

СМИ: "Единая Россия" вводит KPI для своих региональных отделений

Партия "Единая Россия" решила оценить свои резервы на фоне прошедших выборов в Госдуму.  

Стало известно о введении системы ключевых показателей эффективности (KPI) для отделений партии во всех 85 регионах. Создание системы KPI подтвердил руководитель центрального исполкома "ЕР" Александр Сидякин. Среди критериев – количество сторонников и лояльность партии. Единороссы на местах должны будут проанализировать, кто числится среди сторонников партии, и "почистить ряды".

Как отмечает источник "Ведомостей", необходимо, чтобы 90% сторонников были лояльны, т. е. готовы прийти на выборы и проголосовать за партию. При этом для разных регионов собственный KPI по численности и лояльности сторонников, поскольку и к партии везде относятся по-разному.

Общая база сторонников оценивается в 40 млн человек.

Напомним, комитет Госдумы по контролю разработал и утвердил KPI. Предлагается ввести шесть показателей эффективности. 

Теги: Единая Россия, партии, KPI



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