11 Февраля 2022
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Общество В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

В Госдуму внесен законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Кабмин России внес на рассмотрение в Госдуму проект закона об индексации пенсий военным на 8,6%.

Как следует из пояснительной записке к документу, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года на 8,6%с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.

Дополнительные расходы бюджета на индексацию составят 63,4 млрд руб. в текущем году, в 2023 году – 42,5 млрд руб., в 2024 году – 48,4 млрд руб.

Напомним, проиндексировать пенсии военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин.

Теги: пенсии, пенсионеры, выплаты, военные



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Ранее 21.01.2022 14:49 Мск Путин предложил проиндексировать на 8,6% пенсии военных пенсионеров


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