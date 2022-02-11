В Госдуму внесен законопроект об индексации военных пенсий на 8,6%

Кабмин России внес на рассмотрение в Госдуму проект закона об индексации пенсий военным на 8,6%.

Как следует из пояснительной записке к документу, который опубликован в электронной базе нижней палаты парламента, пенсии увеличиваются с 1 января 2022 года на 8,6%с применением различных механизмов, предусмотренных законодательством.

Дополнительные расходы бюджета на индексацию составят 63,4 млрд руб. в текущем году, в 2023 году – 42,5 млрд руб., в 2024 году – 48,4 млрд руб.

Напомним, проиндексировать пенсии военным пенсионерам предложил глава государства Владимир Путин.