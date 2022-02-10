Минздрав дал добро на клинические испытания кожного теста на иммунитет к COVID-19

Министерство здравоохранения РФ разрешило проведение клинических испытаний теста на наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщается в реестре разрешений на проведение клинических исследований.

"Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I-II фаза)", - говорится в документе.

Исследования планируется завершить уже в этом апреле. За этот короткий период участие в нем примет 460 пациентов.

Напомним, что кожный тест на иммунитет к COVID-19 разработали специалисты "Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" Роспотребнадзора. "КоронаДермPS" напоминает по механизму действия пробу Манту. Анализ позволяет выявить людей, которые действительно перенесли болезнь. Также он дает представление о необходимости вакцинации или ревакцинации.

Разработчики отмечают, что тест будет более объективным, чем анализ на антитела. Эксперты, впрочем, настроены скептически: хорошо известная проба Манту часто дает ложнополоджительные результаты и не славится точностью, а новый тест пока сложно обсуждать – он не прошел клинических испытаний, не опубликованы в научных рецензируемых журналах результаты исследований.